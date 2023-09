* la iesirea spre Rachiti, politistii au executat 5 focuri de avertisment, in plan vertical si inspre pneuri * tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultata fiind de 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat * individul a fost incatusat, dupa ce a primit o amenda in cuantum de peste 4.000 de leiDuminica, in jurul orei 4:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Botosani - Biroul Rutier au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism al carui conducator auto ... citeste toata stirea