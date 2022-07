Polul secetei din Moldova. Locul unde culturile au fost distruse aproape in totalitate

Oficialii de la "Apele Romane" anunta ca zeci de localitati sunt afectate de seceta si solicita oamenilor sa nu foloseasca apa la udatul gradinilor sau umplerea bazinelor ori a piscinelor. O situatie critica este in nordul Moldovei, unde campurile sunt parjolite, recoltele sunt aproape complet distruse, iar fantanile seaca una dupa alta. Viata la polul secetei, in nordul Moldovei Aflata in mijlocul unei campii uriase, aproape de limita cu judetul Iasi, comuna Hlipiceni poate fi considerata un ... citeste toata stirea