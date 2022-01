Pompierul roman devenit maratonist extrem dupa un eveniment dramatic. Isi testeaza limitele in nordul inghetat

Iulian Rotariu, un pompier de 46 de ani din Botosani, este unul dintre cei mai de succes alergatori extremi din lume. In ultimii ani, a participat la opt ultramaratoane si a castigat patru. In aceste zile, alearga la Cercul Polar intr-o cursa infernala de 270 de kilometri. Iulian Rotariu are 46 de ani si este plutonier adjutant in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Botosani. Este cunoscut drept un om modest, respectuos si sufletist. Putini dintre cei care-l vad pentru prima ... citeste toata stirea