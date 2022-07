Povestea aproape uitata a celei mai mari revolte a studentilor din Romania comunista

In anul 1956, in Romania comunista, izbucnea cea mai mare si mai puternica miscare studenteasca anticomunista din istoria contemporana. Mii de tineri s-au ridicat impotriva stalinizarii Romaniei si au platit cu cariera sau libertatea. In anul 1947, in mod oficial, Romania devenea stat comunist, cunoscut sub numele de Republica Populara Romania. Incepuse stalinizarea tarii cu aplicarea de masuri economice, sociale si politice specifice. Colectivizarea, inlaturarea brutala a opozantilor, ... citeste toata stirea