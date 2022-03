Povestea fascinanta a tinerei nevazatoare care a invins toate barierele. Face a doua facultate si un masterat

Desi este nevazatoare din nastere, Claudia Tilia a reusit pana la 24 de ani ceea ce altii nu au facut intr-o viata de om, fiind exemplul graitor al femeii puternice si determinate. Face a doua facultate, concomitent cu un master, cocheteaza cu poezia, muzica si teatrul. Claudia Tilia are 24 de ani, este din Botosani si a absolvit Facultatea de Psihologie, in cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. Acum face, concomitent, a doua facultate si un master in psihologie judiciara. In plus, ... citeste toata stirea