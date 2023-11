S-au spus si s-au ascultat povesti de invingatori vineri, 17 noiembrie 2023, la Maternitatea Botosani.Gemenii care au stat trei luni in incubatorMicii eroi au fost sarbatoriti de catre cadrele medicale de la Sectia de Neonatologie. Printre cei prezenti la eveniment au fost gemenii Luca si Jessica.S-au nascut prematur si au stat trei luni in incubator. Iar astazi au sapte anisori, se joaca si cresc frumos alaturi de familie.Au supravietuit in ciuda complicatiilorPovestea lor a fost ... citeste toata stirea