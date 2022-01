Povestea splendidului oras-fantoma ingropat 1.300 de ani sub nisip. Legatura cu imparatul Traian

In desertul din nordul Africii se afla unul dintre cele mai spectaculoase orase-fantoma de pe glob. A fost ridicat de imparatul Traian acum aproape 2.000 de ani si era un loc al luxului si bogatiei. Timp de aproape 1300 de ani, in Algeria, ingropat adanc sub dunele Saharei, s-a aflat ascuns unul dintre cele mai frumoase orase ale antichitatii. Se numeste Thamugadi sau Timgad si este un oras-fantoma care ofera specialistilor indicii despre opulenta si luxul unei asezari din Africa romana. ... citeste toata stirea