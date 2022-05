Povestea unui copil captivat de doamna farmacista... CUM au fost puse bazele lantului de farmacii aflat de doua decenii pe piata din Botosani - VIDEO

Orice lucru bine facut este bazat pe cunoastere amestecata cu pasiune, munca si perseverenta. Anca Boldea, fondatoarea lantului de farmacii care-i poarta numele, dezvaluie ca, fara aceste aptitudini, succesul nu este unul garantat.Cine este Anca Boldea?Putini stiu faptul ca in spatele conceptului Anca Farm se afla un specialist. Anca Boldea este doctor in farmacie si si-a sustinut teza de doctorat in cercetare in segmentul fitoterapiei.A devenit doctor in farmacie in anul 2010 prin ... citeste toata stirea