"Povesti de iubire" la Muzeul Judetean Botosani

In perioada 24 februarie - 7 martie 2022, Muzeul Judetean Botosani, Sectia de Arta Plastica - Etnografie, in colaborare cu Liceul de Arta "Stefan Luchian" Botosani, va invita sa vizitati expozitia de arte vizuale intitulata "Povesti de iubire". Dorind sa aduca in fata publicului manifestari artistice consacrate tematic unuia dintre cele mai puternice sentimente umane, dragostea, intr-o perioada a anului in care civilizatiile omenirii celebreaza iubirea ca element primordial al vietii, expozitia ... citeste toata stirea