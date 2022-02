Poza unei fete impanzita prin oras de trei elevi: "catea pierduta, ofer recompensa"! Se umplu scolile din Botosani de "bullying" - FOTO

O botosaneanca ce se afla prin zona Prieteniei a observat trei elevi (doi baieti si o fata) amuzandu-se in fata unui afis pe care probabil il lipisera pe un chiosc dezafectat.Era o fotografie a unei fete care zambeste senin, dar care in mesaj este numita "catea"."Afisul m-a naucit"Femeia s-a apropiat si a citit. Socata a incercat sa ii ajunga pe cei trei, insa nu a reusit. S-a intors si a rupt afisul pe care scria "catea pierduta, ofer recompensa"."O forma de bullying la care nu am stiut ... citeste toata stirea