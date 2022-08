Inceputul anului scolar este tratat ca prioritate de grad zero de catre Institutia Prefectului Judetului Botosani. Pentru ca ultimele detalii sa fie puse la punct pana la prima zi din noul an scolar, prefectul Sorin Cornila a chemat sefii din mai multe institutii descentralizate pentru a discuta pe aceasta tema. "Saptamana viitoare copiii revin in banci, motiv pentru care am convocat astazi institutiile cu atributii in educatie, ... citeste toata stirea