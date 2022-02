Prefectul Cornila, apel la calm si organizare. Situatia la zi a pregatirii judetului pentru refugiati

Comunicat de presa prefectul Sorin CORNILA: Din 24 februarie, data la care s-a declansat conflictul din Ucraina, sunt intr-un contact direct si permanent cu factorii implicati in gestionarea fluxului de cetateni ucraineni care vin si tranziteaza judetul Botosani. Toate structurile de securitate, siguranta si ordine publica, sub directa mea coordonare si cu sprijinul structurilor nationale, luam toate masurile care se impun in astfel de situatii pentru siguranta botosanenilor si pentru sprijinul ... citeste toata stirea