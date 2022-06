Prefectul Cornila infiinteaza o comisie care sa monitorizeze lucrarile la drumurile Botosani-Targu Frumos si Botosani-Stefanesti

Val de reclamatii din partea botosanenilor pentru modul in care se lucreaza la modernizarea drumului Botosani-Targu Frumos DN 29B pe tronsonul Zaicesti-Copalau. Botosanenii au reclamat la Institutia Prefectului modul de lucru de pe acest tronson de drum national in special din cauza prafului si a modului in care au fost sparte dalele de beton de la vechiul drum. Prefectul Sorin Cornila a mers impreuna cu reprezentantii companiilor care efectueaza lucrarile de modernizare si a vizitat tot ... citeste toata stirea