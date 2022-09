Prefectul, presedintele CJ si primarii ar trebui amendati pentru ca permit aruncarea gunoaielor in tot judetul doar ca sa aiba ei ocazia sa se pozeze cand le aduna

Dumnezeule! Toata sefimea din Prefectura, Consiliul Judetean si Primaria municipiului Botosani, toata stabaraia a fost ieri plecata pe coclauri sa culeaga gunoaie pentru a avea cum se lauda ca au "achiesat" la Ziua Nationala a Curateniei. Singura institutie care chiar avea ce sa caute in poza acestei zile a fost Inspectoratul Scolar Judetean care a avut 1000 de cadre didactice si vreo 6000 de elevi implicati in aceasta zi, in care a fost despre EDUCAEsIE, despre cum sa iti tratezi propria casa, ... citeste toata stirea