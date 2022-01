PREMIERA: Colonelul Vasile Botezatu, dezvaluiri amanuntite despre ancheta celei mai mari tragedii rutiere a Romaniei: Era o situatie de razboi! VIDEO

Jumatatea vietii i-a fost marcata colonelului botosanean Vasile Botezatu de cea mai mare tragedie rutiera care s-a petrecut vreodata in Romania, la Hutani - Botosani.A avut implicare directa in cercetarea ulterioara si, acum, la venerabila varsta de 81 de ani, isi aminteste clar modul in care s-a derulat ziua de 29 iunie 1980.Singura voce oficiala care a vorbit vreodata despre accidentul de la Hutani?Atunci, in ziua tragediei, avea 39 de ani. Era deja in cadrul Inspectoratului Judetean de ... citeste toata stirea