Schimbarile profunde pe care Botosaneanul le anunta la primul club de fotbal al judetuluis-au produs deja in mare parte. Cei patru actionari de la grupul "Elsaco" au constituit o noua companie, pe care se va transfera intreaga activitate din sezonul 2023-2024.De pe ONG pe SA, cu aceeasi companie in spate, dar cu alt presedinteS-a creat o societate in care detinatorii actiunilor sunt: Valeriu Iftime, Ovidiu Jitaru, Doru Popa si Patrica Parfenov.Administratorul firmei a fost numit Adi ... citeste toata stirea