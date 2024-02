Prevenirea violentei, in atentia scolilor botosanene

Luni, 12 februarie 2024, in cadrul Scolii Gimnaziale Nr.1 Calarasi, din judetul Botosani, s-a desfasurat activitatea de lansare a proiectului "Pasi pentru pace" din cadrul programului national de prevenire a violentei si infractiunilor in mediul scolar "Impreuna prindem curaj", implementat de Ministerul Educatiei.rogramul propus are ca scop prevenirea aparitiei si dezvoltarii comportamentelor agresive, faptelor de violenta si infractiuni in mediul scolar si se realizeaza cu participarea ... citește toată știrea