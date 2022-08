Primaria Botosani a inceput montarea lampilor LED cu fonduri de la Mediu

Primaria Botosani a inceput montarea celor 401 lampi LED pe strazile din municipiu cu fonduri de la Mediu si asteapta finantare pentru a schimba alte 2000 de lampi. Primaria Municipiului Botosani a implementat proiectul "Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura iluminatului public stradal si pietonal din Municipiul Botosani", prin Administratia Fondului de Mediu (AFM), in valoare de 1,2 milioane de lei. In momentul de fata se intervine la inlocuirea ... citeste toata stirea