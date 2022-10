Primaria Botosani, printre primele din tara care scoate la licitatie asfaltarea strazilor finantate prin "Anghel Saligny"

Municipalitatea botosaneana va deschide pe 31 octombrie 2022 ofertele pentru asfaltarea strazilor de la periferie prinse in Cvartalul I. Lucrarile vor fi finantate prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" si sunt evaluate la 13,68 milioane lei, fara TVA. Practic, Primaria Botosani organizeaza contractul in baza listei publicate de Ministerul Dezvoltarii prin care se confirma ca acest proiect va primi finantare, iar in momentul in care se incheie contractul, daca licitatia este ... citeste toata stirea