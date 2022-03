Primaria Bucecea a pregatit doua spatii de cazare pentru 100 de refugiati din Ucraina. Donatiile primite la Bucecea au ajuns la Centrul din Mihaileni

Orasul Bucecea s-a pregatit pentru a ajuta localitatile de la granita in ceea ce priveste locurile de cazare pentru refugiatii din Ucraina. Primarul Angel Gheorghiu a coordonat activitatile de amenajare a doua spatii de cazare in care pot fi adapostite 100 de persoane, iar donatiile primite pana acum le-a trimis la Centrul din Mihaileni, localitate aflata la granita cu Ucraina. "Solidari cu cei care au nevoie de noi toti in aceste momente grele si pregatiti sa acordam sprijinul material si ... citeste toata stirea