Primaria cumpara Casa Ankele, monument istoric, cu 400.000 euro. Imobilul a fost evaluat la 517.000 euro

Primarul Cosmin Andrei a declarat ca membrii comisiei de negociere pentru achizitia Casei Ankele, monument istoric din Centrul vechi al municipiului Botosani, s-au inteles cu proprietarii acestui imobil pentru o tranzactie la pretul de 400.000 euro fata de evaluarea de piata de 517.000 euro. Banii vor fi platiti in trei transe anuale, prima urmand sa fie efectuata chiar in acest an. Imobilul este cel mai impunator din tot Centrul Istoric al municipiului Botosani, unic in zona Moldovei."Am ... citeste toata stirea