Primaria Darabani va moderniza 12 km de drum agricol cu fonduri europene nerambursabile

Primaria orasului Darabani, condusa de Alin Girbaci, a accesat un proiect cu finantare europeana nerambursabila in valoare de un milion de euro pentru a moderniza drumurile agricole. Astfel, Primaria Darabani a semnat contractul de finantare pentru proiectul: "Modernizare drumuri de exploatare agricola pe teritoriul U.A.T. Darabani, Jud. Botosani" in valoare aproximativa de 1 mil. Euro, finantare din fonduri europene nerambursabile. Proiectul a fost realizat in colaborare cu fermierii de pe ... citeste toata stirea