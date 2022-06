Primaria Dorohoi construieste cu bani din PNRR un bloc nZeb, unde consumul de energie va fi spre zero

U. A. T Municipiul Dorohoi a profitat de sansa oferita prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.2, Componenta C10 - Fondul Local, Axa de investitii I.2. Construirea de locuinte pentru tineri/locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant de a aduce investitii necesare pentru dezvoltarea orasului, si, in acest sens a depus proiectul "Construire locuinte nZeb in Municipiul Dorohoi". Proiectul are ca obiectiv ... citeste toata stirea