Primaria Dorohoi va reabilita energetic blocurile cu costuri ZERO pentru dorohoieni, totul prin PNRR

Primaria Municipiului Dorohoi intentioneaza sa depuna proiecte de renovare energetica a cladirilor rezidentiale, cu costuri 0 (zero) pentru proprietari prin Planul National de Redresare si Rezilienta (P.N.R.R), care se adreseaza doar proprietarilor care isi constituie asociatii sau celor care sunt deja in asociatii. Lista lucrarilor eligibile rezida in: 1) Reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a cladirii, unde este cazul: - izolarea termica/repararea fatadei, inlocuirea tamplariei ... citeste toata stirea