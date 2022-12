Primaria "Mihai Eminescu" face apel la cetateni sa depoziteze deseurile in mod corespunzator fiecarui tip

IN ATENEsIA CETAEsENILOR Primaria comunei Mihai Eminescu face apel catre locuitorii comunei in vederea depozitarii deseurilor in mod corespunzator fiecarui tip. In a cest sens, Primaria subliniaza, ca pe langa platformele de colectare deseuri menajere care sunt amenajate in fiecare localitate si colectarea din poarta in poarta de catre operator a deseurilor reciclabile (plastic), la nivelul comunei Mihai Eminescu este autorizata platforma pentru deseuri de constructii, demolari si deseuri ... citeste toata stirea