Primaria Mihai Eminescu roaga toti locuitorii sa coopereze la Recensamantul populatiei si locuintei

ANUNEs: Primaria comunei Mihai Eminescu roaga toti locuitorii sa coopereze in vederea efectuarii Recensamantului populatiei si locuintei. Aducem la cunostinta ca toate datele pe care cetatenii le declara in vederea efectuarii Recensamantului sunt folosite strict pentru a se stabili statistic numarul de locuitori ai comunei. Aceste date nu sunt folosite in niciun alt scop si nu se va efectua nicio modificare la numarul de persoane declarate la Rolul fiscal sau agricol din evidentele Primariei. ... citeste toata stirea