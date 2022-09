Primaria scoate la licitatie constructie unei crese la fostul Obor. O alta cresa se construieste in Cismea si o alta este in planuri pentru ANL Iasului

Municipalitatea botosaneana incepe sa modernizeze zona fostului Obor si sa construiasca acolo. Primarul Cosmin Andrei a anuntat ca a fost semnat contrctul de finantare pentru constructia unei crese pentru 40 de copii in zona fostului Obor, acolo unde va fi construit si un bloc de catre municipalitate. "Pe langa cresa existenta dar si cea in constructie, de la ANL Cismea, vom mai putea amenaja o cresa. La inceputul acestei saptamani am semnat contractul de finantare pentru constructia unei noi ... citeste toata stirea