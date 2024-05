Primarii de la tara care au rupt "blestemul" reabilitarilor aberante. "Ar fi pacat sa faci o lucrare si apoi sa o distrugi"

Doi primari din judetul Botosani au invatat sa prioritizeze proiectele edilitare, renuntand chiar la fonduri pentru asfaltari fiindca aveau in executie lucrari subterane. Si-au asumat decizia tocmai pentru a nu sparge drumurile proaspat reabilitate, o practica devenita traditie in administratia romaneasca.In practica administrativa si edilitara romaneasca s-a incetatenit, mai ales in ultimele doua decenii, o practica absolut aberanta. De multe ori, dupa ce autoritatile reuseau sa asfalteze ... citește toată știrea