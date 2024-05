Primarul Botosaniului, trimis in judecata dupa ce ar fi dat unei candidate subiectele la un concurs pentru functia de consilier

Primarul municipiului Botosani, Cosmin Andrei, a fost trimis in judecata, miercuri, de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al DNA pentru savarsirea infractiunii de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, au declarat surse judiciare.Cosmin Andrei, care se afla sub ... citește toată știrea