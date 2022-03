Primarul de la tara care-si doneaza salariul pentru batranii nevoiasi

Un primar de la tara, din judetul Botosani, isi doneaza salariul batranilor bolnavi si nevoiasi, din comuna. Edilul a mai oferit in trecut si case familiilor cu multi copii, care veneau sa se mute in comuna. Comuna Concesti se afla in nordul judetului Botosani, aproape de granita Romaniei cu Ucraina. Satele comunei sunt imbatranite, cu localnici varstnici si cu numeroase boli cronice. Este o zona a catunelor pe cale de disparitie. Tocmai de aceea, edilul din comuna, Costel Nazare, s-a gandit ... citeste toata stirea