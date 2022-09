Primarul USR de la Dimacheni: "Cei 200 de elevi ai nostri au, in sfarsit, toalete interioare"

Mai bine de o jumatate de secol, elevii scolii principale din Dimacheni au folosit WC -ul din fundul curtii. Daca in 1968, cand a fost construita, anexa cu gaurile in pardoseala si fara racord la vreo sursa de apa, era considerata un semn de civilizatie, in 2020, cand a fost votat primar al comunei useristul Marinel Moruz, constructia era o rusine pentru orice administratie. In cele 6 mandate ale fostului primar nu s-a reusit trecerea la normalitate, dar, in sfarsit, in noul an scolar, cei 200 ... citeste toata stirea