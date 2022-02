Primele efecte ale razboiului in judetul Botosani.

Efectele razboiului izbucnit in Ucraina se fac resimtite si la granita de nord a Romaniei. Sute de ucraineni cer sa se stabileasca definitiv in comunele de granita din judetul Botosani, iar zgomotul exploziilor strecoara teama in localnici.Judetul Botosani, cel mai nordic din Romania, are o portiune insemnata de frontiera cu Ucraina. In contextul, conflictului dintre Federatia Rusa si Ucraina, efectele razboiului se fac resimtite la Botosani.O parte a comunelor de granita sunt pregatite ... citeste toata stirea