Primul bal din 2022, de la premii in drujbe, masini de spalat si... un pistol, la hora cu chiuituri: Sa fie un an cu ploi, ca de la ploi au ce paste oile - VIDEO & GALERIE FOTO

Dupa o pauza de un an, in care din cauza situatiei sanitare cei mai buni fermieri si-au primit distinctiile intr-un cadru restrans, fara festivism, Asociatia Crescatorilor de Ovine si Caprine (ACOC) Moldoovis a revenit la formatul consacrat.Evadare din cotidianSambata seara, la un hotel - restaurant de la marginea orasului, a avut loc o noua editie a Balului Fermierilor. Si dincolo de impunerea unei reguli clare si anume ca pot participa doar cei vaccinati si a unor referiri in discursuri ... citeste toata stirea