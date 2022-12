Primul super-spectacol din 2023: Concertul de Anul Nou al Filarmonicii Botosani! Au fost puse in vanzare biletele on-line

Dupa un 2022 FABULOS, in care a dat practic startul renasterii municipiului Botosani din toate punctele de vedere, Filarmonica "George Enescu" Botosani, condusa de marele artist Mirel Manea, incepe 2023 cu un super-eveniment desfasurat pe parcursul a doua zile. Filarmonica "George Enescu" Botosani a pus in vanzare biletele pentru cele doua zile din ianuarie in care va avea loc primul eveniment de marca al anului 2023, CONCERTUL DE ANUL NOU! Dirijor: Dragos Tiberiu Oprea, Soprana Felicia Filip, ... citeste toata stirea