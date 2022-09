Prioritatile parlamentarilor PSD Botosani in noua sesiune legislativa: cresterea veniturilor populatiei, sustinerea companiilor romanesti si reglementarea pietei energiei

O data cu inceperea celei de-a doua sesiuni legislative din acest an, parlamentarii PSD Botosani vor sustine toate initiativele si proiectele de lege care vor continua protejarea populatiei si companiilor romanesti in fata inflatiei, a cresterilor de preturi si a mentinerii tarifelor plafonate la energie. In acelasi timp vor avea ca prioritate sustinerea productiei agroalimentare romanesti, eliminarea practicilor comerciale neloiale, protejarea muncii fermierilor romani si inlesnirea ... citeste toata stirea