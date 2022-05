Procurorii DNA au descins la Politia de Frontiera! Sunt vizate infractiuni asimilate celor de coruptie si contrabanda

Astazi, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) -Sectia de combatere a infractiunilor asimilate celor de coruptie au descins in Botosani in cadrul unei operatiuni transfrontaliere, ce vizeaza presupuse infractiuni asimilate celor de coruptie si contrabanda, comise in perioada februarie-aprilie 2022."In cursul zilei de 05 mai 2022, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, se efectueaza perchezitii in sapte locatii dintre care una este sediul ... citeste toata stirea