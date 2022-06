Procurorii DNA Suceava, a doua descindere la sediul DSVSA pentru cumparaturi facute in mandatul lui Mihai Esurcanu

La o luna si o zi de la primele descinderi care au fost efectuate la sediul Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Suceava au revenit la Botosani.DNA, din nou la DSVSAMarti, 14 iunie 2022, la primele ore ale diminetii, ofiterii judiciari se aflau in biroul care in trecut a fost ocupat de Mihai Esurcanu, fostul director al DSVSA Botosani, care se afla in prezent sub control judiciar.Mihai Esurcanu ... citeste toata stirea