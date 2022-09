Produce vodca cea mai filtrata din Romania si angajeaza agent vanzari in Suceava

FABRICA PRODALCOM Angajam agent vanzari Suceava! Descrierea postului: - Prezinta si promoveaza produsele companiei. - Raspunde de indeplinirea targetelor cantitative si calitative de vanzari in zona alocata - Raspunde de mentinerea si imbunatatirea relatiei cu toti clientii - Actioneaza in permanenta in vederea cresterii numarului de clienti activi - Mentine nivelului minim al creditelor din piata - Foloseste eficient resursele companiei Cerinte - Obligatoriu minim 2 ani experienta in vanzari, ... citeste toata stirea