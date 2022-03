In aceasta saptamana, de luni pana vineri, produsele preferate de la Lacto Solomonescu ajung gratis acasa la dumneavoastra daca le comandati prin aplicatia BRINGO si cosul are o valoare de minim 70 de lei. In perioada 14-18 martie, transport gratuit prin BRINGO pentru deliciile de la ... citeste toata stirea