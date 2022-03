Profesoara de la Colegiul Eminescu, trei luni cu salariul taiat dupa ce a tinut mai multi elevi in genunchi la o ora

La mai bine de o luna dupa ce patru elevi au fost tinuti in genunchi cu mainile deasupra capului la o ora de Limba Romana, consiliul de administratie al unitatii de invatamant a stabilit masurile."Asemenea fapte nu pot fi tolerate sub nicio forma"Profesoara Diana Damean, care a pedepsit liceenii in acest fel pentru ca i-ar fi deranjat cursurile, a fost la randul sau sanctionata.Structura de conducere a Colegiului National Mihai Eminescu a hotarat sa i se diminueze salariul cu 10% pe o ... citeste toata stirea