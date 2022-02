Profesor acuzat de abuz sexual asupra unui elev. L-a imbratisat si l-a sarutat pe obraz, la el in birou

Un profesor din judetul Botosani este acuzat de agresiune sexuala asupra unui elev. Acesta l-ar fi imbratisat si sarutat pe tanar. In plus profesorul este acuzat ca foloseste elevii la munca in propria gospodarie. Profesorul preda la Liceul "Stefan Luchian" din orasul Stefanesti, judetul Botosani. Mama unui elev de 15 ani a reclamat la Politie ca fiul ei a fost agresat de dascal in timpul orelor de curs.Din cercetarile politistilor, se pare ca profesorul l-ar fi chemat pe elev la el in birou ... citeste toata stirea