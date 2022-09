Profesorul din Botosani care si-a agresat sexual elevele va ajunge la puscarie

Un profesor din Botosani a fost condamnat la 10 ani si jumatate de inchisoare, acuzat fiind ca a agresat sexual cel putin trei dintre elevele sale, carora le-a adresat propuneri indecente, atingandu-le chiar in parti intime ale corpului. Faptele au iesit la iveala abia dupa ce victimele au povestit familiilor lor cele intamplate.Barbatul, in varsta de 49 de ani, preda matematica la o scoala din judetul Botosani. Dupa orele de curs, profesorul ar fi cerut mai multor eleve sa ramana in clasa ... citeste toata stirea