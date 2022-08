Programele sustinute de PSD si suplimentarea fondurilor pentru Anghel Saligny au generat 76 de proiecte pentru modernizarea drumurilor din 60 de localitati din Botosani

Deputatul social-democrat Dan Slincu a anuntat astazi ca pentru PSD a fost si ramane un obiectiv cheie dezvoltarea comunitatilor locale din judetul Botosani atat prin programul national Anghel Saligny, care reprezinta o continuare a programelor de investitii initiate de PSD in fiecare guvernare, cat si prin Programul National de Redresare si Rezilienta. "Avem nevoie in special de investitii in dezvoltarea infrastructurii rutiere, care este inca deficitara in judetul nostru. De aceea, am ... citeste toata stirea