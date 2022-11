Proiect imobiliar unicat la Botosani: blocuri construite in jurul unei cladiri istorice salvata de la prabusire - GALERIE FOTO

Documentatia pentru aceasta investitie se afla in dezbatere publica din data de 10 octombrie a acestui an.O casa simbol a orasuluiOmul de afaceri Tonino Boldea are calitate de investitor, achizitionand proprietatea pe care se afla o cladire monument istoric, abandonata de o indelungata perioada de timp. Este vorba despre "Casa Jean Goilav" care a apartinut in urma cu 100 de ani unei familii de armeni avuti care au trait pe meleagurile botosanene.Cladirea se afla pe strada Mihail ... citeste toata stirea