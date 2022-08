Proiect unic care da o sansa tinerilor aflati in grija statului. Sunt ajutati sa-si gaseasca loc de munca

In judetul Botosani a fost infiintat un centru unicat care da o sansa tinerilor lasati in grija statului. Dupa ce ies din sistemul de protectie sociala acestia sunt cazati gratuit iar specialistii din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului le cauta un loc de munca. Aproximativ o suta de tineri lasati de parinti in grija statului, in judetul Botosani, ies anual din sistemul de protectie sociala dupa implinirea varstei de 18 ani. Majoritatea nu urmeaza studii ... citeste toata stirea