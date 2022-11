Rabufnirea unui afacerist privind lipsa locurilor de parcare. "Rolul autoritatilor este sa ajute cetatenii, nu sa isi umple conturile din amenzi"

Catalin Silegeanu, om de afaceri: O problema care treneaza de prea multa vreme in municipiul Botosani este lipsa locurilor de parcare, iar noile reglementari intrate in vigoare se vor solda cu noi amenzi in randul cetatenilor. In ciuda promisiunilor electorale, administratia nu reuseste sa ajunga din urma cresterea semnificativa a numarului de autoturisme, motiv pentru care licitatiile organizate se incheie cu sume usturatoare pentru unii soferi. Primaria obtine venituri din administrarea ... citeste toata stirea