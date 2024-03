Radu Ayan, copilul disparut din Botosani, intalnire emotionanta cu politistii care l-au gasit in padure. Micutul s-a intalnit cu salvatorii de Ziua Politiei Romane

Radu Ayan, copilul disparut din Botosani, s-a intalnit astazi, din nou, cu politistii care l-au gasit in padure. Ei bine, baietelul s-a revazut cu salvatorii de Ziua Politiei Romane.Amintim ca, in cursul zilei de duminica, la data de 17 martie 2024, disparitia unui copil in varsta de doi ani, din Botosani, a creat panica in randul autoritatilor. Atat vecinii micutului, cat si autoritatile l-au cautat cu disperare pe baietel timp de 25 de ore, atu nci cand acesta a fost gasit, intr-o padure, ... citește toată știrea