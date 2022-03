S-a schimbat seful Registrului Auto Roman Reprezentanta Botosani. La doi ani de zile de la inlocuirea din functie de catre liberali, Remus Dulgheru a revenit pe functie pe care a detinut-o pana in februarie 2020. Ordinul de numire in functia de director a lui Dulgheru a fost emis ieri, 9 martie, iar atributiile vor fi preluate de astazi, 10 martie. In urma cu doi ani, schimbarea din functie ... citeste toata stirea