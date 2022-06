Raza de speranta pentru economia locala: agrement tehnic obtinut de o firma pentru trei produse industriale "fabricate in Botosani"

Compania Hidroplasto SRL a obtinut agrementul tehnic pentru trei tipuri de profile pentru rosturi de constructie interne, acordat de Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Constructii, o certificare a calitatii produselor fabricate in Botosani dupa reteta proprie. Profilele care fac obiectul agrementului tehnic sunt produse prin extrudare, domeniu de activitate in care Hidroplasto a devenit deja un reper, si se comercializeaza in trei variante: pentru rosturi de constructie interne ... citeste toata stirea