Razboiul care a dat romanilor o sansa unica in istorie. Cum a dus conflictul din Crimeea la Unirea Principatelor

In anul 1853, incepea Razboiul Crimeei, devenit in doar cateva luni un conflict pan-european. Pentru Principatele Romane, aflate sub un sufocant protectorat rusesc si o paguboasa vasalitate fata de Imperiul Otoman, razboiul Crimeei a reprezentat sansa Unirii Principatelor Romane si drumul spre modernizare si independenta. La mijlocul secolului al XIX-lea, Europa statea pe un butoi cu pulbere. Abia iesit din focul razboaielor napoleoniene, batranul continent a fost zdruncinat de revolutiile